Der Schock nach dem offenbar rechtsradikal motivierten Anschlag im hessischen Hanau am Mittwoch sitzt noch tief. Die Gewalttat hat auch Auswirkungen auf das anstehende Fastnachtstreiben in Karlsruhe.

Karlsruhe will, laut einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung, besonders in der Fastnachtzeit "ein Bekenntnis ablegen für ein friedliches Miteinander der Kulturen und der Vielfalt in der Stadt".

"Wir stehen im Angesicht der feigen, menschenverachtenden Morde in Hanau zusammen. Karlsruhe ist stolz auf seine bunte Stadtgesellschaft und die Vielzahl der Religionen und Kulturen, die hier seit jeher einträchtig miteinander leben," sagt Oberbürgermeister Frank Mentrup zu den Vorfällen. "Diese Werte werden wir gemeinsam gegen alle zerstörerischen, undemokratischen Bestrebungen verteidigen."

Zwei Transparente sollen an Hanau erinnern

Aus Solidarität und Mitgefühl mit den Angehörigen und den Opfern werde die Stadt und die Organisatoren ein Zeichen während der Fastnachtsumzüge in Durlach am Sonntag und am Dienstag in Karlsruhe setzen.

Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Bundesanwalt über Gewalttat in Hanau: Das ist jetzt über den Anschlag bekannt

So werden alle Zugnummernschilder nach Angaben der Verwaltung Trauerflor tragen. Außerdem werde beim Umzug in Durlach ein Transparent aufgehängt, das die Aufschrift "Buntes Treiben in einer bunten Stadt" tragen soll. Auch der Wagen des FKF-Präsidenten mit OB Mentrup und dem Rathausschlüssel werde beim Karlsruher Umzug ein Transparent mit sich führen, das "ein deutliches Bekenntnis zur Vielfalt in Karlsruhe" aufzeigen soll.