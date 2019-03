Am Faschingsdienstag erreicht das närrische Treiben in Karlsruhe mit dem Fastnachtsumzug durch die Innenstadt seinen diesjährigen Höhepunkt. Wer nicht dabei sein kann muss aber nicht traurig sein: Wir waren haben uns unter die Narren gemischt und waren live für euch vor Ort!

+++ 13.45 Uhr +++

Das Wetter sieht nicht wirklich verführerisch aus, deswegen schützen sich viele Narren am Marktplatz noch vor dem Regen und suchen Unterstand.

Noch gut 30 Minuten, dann setzt sich der närrische Lindwurm in Bewegung! Helau!

+++ 14.28 Uhr +++

Die ersten Wagen und Gruppen haben sich in Bewegung gesetzt. Bestimmt eine der ältesten Zuschauer am Streckenrand ist eine 99-Jährige, die mit dem Seniorenzentrum der AWO den Umzug anschaut.

87. Karlsruher Fastnachtsumzug I Alle Bilder

Helau und Narri-Narro! Der Karlsruher Fastnachtsumzug steht in den Startlöchern! Nur das Wetter spielt den zahlreichen Narren auf und an der Umzugsstrecke leider nicht in die Karten. Bereits gestern war Sturmtief "Bennet" über die Fächerstadt gefegt und stellte den Start des Ettlinger Umzuges in Frage. Der Umzug in Karlsruhe soll aber wie geplant um 14.11 Uhr loslegen. Das sorgt für einige Sperrungen und Umleitungen im Bahnverkehr in der Innenstadt.

Damit alle Fastnachtsfans - vor allem die jüngeren - nach dem Umzug sicher nach Hause kommen, sind Jugendschutzteams unterwegs, die die Jugendlichen über die Gefahren von Alkohol aufklären. Alle wichtigen Fakten zum Umzug hat ka-news hier zusammengefasst.