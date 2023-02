"Die ruhige und nebelanfällige Witterung der letzten Tage geht zu Ende", teilt Bernhard Mühr auf Anfrage von ka-news.de mit. Grund dafür sei ein zunehmende Tiefdruckeinfluss, der dem Nebel mit etwas mehr Wind keine Chance mehr lässt.

Plusgrade, aber Regen am Wochenende

Für das Wochenende prognostiziert Mühr außerdem zweistellige Plusgrade zwischen 10 und 12 Grad. Die Sonne allerdings tue sich trotzdem schwer: "Mit den Tiefausläufern gelangen auch viele Wolken ins Land", so Mühr.

Diplom-Meteorologe Bernhard Mühr | Bild: Bernhard Mühr

So solle es bereits am Freitag "ein wenig Regen geben." Kräftiger wird dieser laut Mühr wohl am Sonntag ausfallen. In den Nächten sei indes nicht mehr mit Glättegefahr durch Schnee, Schneematsch oder überfrierender Nässe zu rechnen.

Und was macht der Wind?

"Der legt deutlich zu", sagt Mühr. Am Freitagnachmittag könne es zu Böen zwischen 40 bis 45 km/h kommen. Für Faschingssamstag käme es außerdem zu einem frischen Westwind, der zeitweise stürmische Böen zwischen 60 oder 70 km/h erreichen könne. Ab Sonntag flacht die Windintensität wieder ab.