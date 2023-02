Karlsruhe vor 1 Stunde

Narrenkalender Rosenmontag und Faschingsdienstag: Die Umzüge in Karlsruhe und Region

Noch ein letztes Mal "Helau", "Narri Narro" und "Ho Narro" für dieses Jahr - die fünfte Jahreszeit neigt sich ihrem Ende. Zuvor darf aber nochmal ordentlich gefeiert und geschunkelt werden. Am Dienstag ist der große Umzug in Karlsruhe. Aber auch in vielen weiteren Städten wird gefeiert - hier eine Übersicht.