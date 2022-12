Wie feiern die Karlsruher Köpfe Weihnachten? ka-news.de hat sich umgehört, hier sind die Antworten:

Frank Mentrup, Oberbürgermeister Karlsruhe:

"Wir verbringen die Weihnachtsfeiertage daheim und im Kreis der Familie - in wechselnden Konstellationen werden an den Feiertagen und zwischen den Jahren auch unsere vier auswärts lebenden Kinder und die zwei Enkelinnen dazu kommen. Das Umschwenken aus der Anspannung der sehr hektischen und an Arbeit sich verdichtenden Tage bis Heiligabend in eine hoffentlich geruhsame und besinnliche Feiertagsstimmung ist jedes Jahr eine große Herausforderung."

Oberbürgermeister Frank Mentrup. | Bild: Carsten Kitter

Christian Eichner, Cheftrainer KSC:

"Wir gehen mit Weihnachten entspannt um. Weihnachten ist vor allem wichtig für unsere Tochter. Die Weihnachtstage verbringen wir zum einen bei meiner Schwiegermutter, dann bei meinen Eltern und: Zu hause. Wie gesagt: Bei uns ist das alles entspannt."

Cheftrainer Christian Eichner | Bild: Thomas Riedel

Willy Schmidt, Geschäftsführer Hoepfner Brauerei

"An Weihnachten freuen wir uns vor allem auf entspannte Tage mit unseren Kindern und Enkeln. Heiligabend verbringen wir mit unserem Sohn, gemeinsam geht es dann zu Tochter und Familie, wo wir zusammen die Feiertage verbringen. Den Weihnachtsbaum haben wir am Wochenende bereits geschmückt und dazu wie jedes Jahr ein gutes Glas Sekt getrunken. Auch wenn mancher in meinem Fall eher ein Glas Jubelbier erwartet hätte - der Sekt zum Baumschmücken ist eine Familientradition, die schon mein Vater gepflegt hat und die wir gerne fortsetzen."

Willy Schmidt, Geschäftsführer von Hoepfner. | Bild: Hoepfner

Britta Wirtz, Geschäftsführerin Messe Karlsruhe:

"Ich verbringe Weihnachten im Kreis unserer Familie. An Heiligabend treffe ich Vorkehrungen für unser traditionelles Truthahn-Essen, um mich dann entspannt der Familie widmen zu können!"

Britta Wirtz, Geschäftsführerin der Messe Karlsruhe. | Bild: Jürgen Rösner

Christoph Werner, Vorsitzender dm-Geschäftsführung:

"Weihnachten verbringen wir im Kreise der Familie in Karlsruhe. Wir freuen uns darauf bis zum 23. gemeinsam den Weihnachtsmarkt zu besuchen und dann über die Weihnachtsfeiertage Zeit füreinander zu haben."

Christoph Werner, Vorsitzender der dm-Geschäftsführung. | Bild: Hammer Photographie

Jérôme Gondorf, Kapitän KSC:

"Weihnachten ist für mich eine total schöne Zeit, etwas worauf ich mich jedes Jahr freue. Wir verbringen die Festtage meist immer mit der kompletten Familie. Schon allein daher hat es eine hohe Bedeutung, denn im Jahresverlauf ist es nahezu unmöglich, das zu schaffen. Ich habe fünf Geschwister, jeder hat seine eigene kleine Familie. Dieses Jahr mussten wir unsere Pläne jedoch ausnahmsweise ändern, da unsere große Tochter eingeschult wurde. Und ich bin Fußball-Profi. Somit bleibt uns nur die Zeit über Weihnachten, um in Urlaub zu fahren. Daher sind wir über Weihnachten weg. Aber nicht alleine. Wir fahren mit Familie Gordon und Familie Wanitzek in Urlaub."

Jerôme Gondorf | Bild: Thomas Riedel

Anne Klausmann, Center Managerin Ettlinger Tor Center Karlsruhe:

"Den Weihnachtsbaum stelle ich privat bereits gute zwei Wochen vor Weihnachten auf, um möglichst lange die schöne Stimmung einzufangen nach trubeligen Arbeitstagen. Zu Weihnachten steht Zeit mit der Familie im Fokus, so dass ich über die Feiertage in die Oberpfalz verreise. An Heilig Abend gibt es bei meinen Eltern den Klassiker Kartoffelsalat mit Wiener Würstchen. Weihnachten verbringen wir ganz entspannt zusammen mit viel Zeit für persönliche Gespräche, die sonst nur am Telefon stattfinden."

Anne Klausmann ist Leiterin des ECE-Centers am Ettlinger Tor. Mit ka-news.de spricht sie über die aktuelle Situation im Karlsruher Einzelhandel. | Bild: Klausmann

Holger Hanselka, Präsident des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT):

"Weihnachten gehört der Familie. Wir feiern ganz traditionell zu Hause - mit Weihnachtsbaum und hoffentlich etwas Schnee. Ein Teil unserer Kinder kommt nach Karlsruhe – darauf freue ich mich besonders. Die noch ‚freien‘ Plätze nimmt dieses Jahr unsere ukrainische Gastfamilie ein. Für 2023 hoffe ich sehr, dass der Krieg in Europa beendet werden kann."