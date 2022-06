Karlsruhe vor 48 Minuten

Falscher Handwerker in Karlsruhe-Rintheim unterwegs: 71-Jährige in der eigenen Wohnung bestohlen

Ein bislang noch unbekannter junger Mann gab sich am Mittwochnachmittag gegenüber einer 71-Jährigen in Karlsruhe-Rintheim als Bauarbeiter aus und gelangte so in ihre Wohnung. Während die ältere Dame abgelenkt war, drang eine zweite Person in die Wohnung ein und entwendete Wertsachen und Bargeld. Das teilt die Polizei in einer Pressemitteilung mit.