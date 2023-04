Karlsruhe vor 45 Minuten

Falscher Alarm sorgt für Großeinsatz der Feuerwehr in Karlsruher Innenstadt

Am Montagnachmittag, 24. April wurde die Feuerwehr zu einem Einsatz in die Karlsruher Innenstadt gerufen. Ein Passant hatte Flammen und Rauch an einem Geschäftsgebäude gesehen. Dabei handelte es sich nach Angaben der Feuerwehr allerdings um planmäßige Abbrucharbeiten.