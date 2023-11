Karlsruhe vor 1 Stunde

Falko Traber ist das Gesicht hinter dem fliegenden Weihnachtsmann auf dem Christkindlesmarkt

Vom 28. November bis zum 23. Dezember wird Falk Traber wieder jeweils um 17 Uhr und 19:30 Uhr mit seinem Hochseilakt als fliegender Weihnachtsmann am Marktplatz auftreten. Wie er sich dabei fühlt und was ihn dabei antreibt hat er ka-news.de in einem Gespräch verraten.