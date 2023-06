"Tierrettung klein", war das Stichwort als die Feuerwehr Rheinstetten am Montagmorgen, 19. Juni zu einem etwas anderen Einsatz ausrückte. Ein Mitglied der Feuerwehr welches in unmittelbarer Nachbarschaft zum Einsatzort im Stadtteil Neuburgweier wohnt, hatte über die Leitstelle seine Kameradinnen und Kameraden alarmieren lassen.

Der Grund: Ein beschädigtes Nest am Nachbarhaus, aus dem bereits zwei kleine Falken gestürzt waren. Die Rettungsaktion des letzten kleinen Falken aus seinem Nest stellte sich jedoch als herausfordernd dar, da das Nest in etwa zwölf Metern Höhe auf einer Firstpfette an der Giebelwand eines dreigeschossigen Hauses gebaut war und das Nachbarhaus nur wenige Meter entfernt stand, wie die Feuerwehr Rheinstetten auf Facebook mitteilt.

Mit einer Schiebeleiter konnte ein Feuerwehrmann das beschädigte Nest erreichen. Laut protestierend wurde der kleine Falke aus dem Nest geholt und zurück am Erdboden zu seinem Geschwisterchen gesetzt, das den Sturz aus großer Höhe glücklicherweise überlebt hatte. Der Hausbesitzer hatte mit einer Plane ein provisorisches Sprungtuch unter dem Netz platziert.

Leider hatte ein weiteres Küken den Sturz nicht überstanden und war verstorben. Die Feuerwehr übergab die beiden Küken an die Tierhilfe Lange, die sich im Anschluss um die kleinen Raubvögel kümmerte.