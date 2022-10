Karlsruhe vor 1 Stunde

Fahrzeugbrand am Geigersberg: Ursache noch unklar

Am Geigersberg in Durlach stand gegen 17.15 Uhr ein alter VW Käfer in Flammen. Der Wagen brannte in der Max-Beckmann-Straße in Durlach aus – verletzt wurde bei dem Vorfall niemand, so die Polizei.