Stand 4. Oktober, 7.15 Uhr

Laut aktuellen Informationen der Polizei gab es bei dem Verkehrsunfall wohl keine Verletzten. Die A5 ist in beide Richtungen gesperrt - die A8 ist in Richtung Karlsruhe gesperrt.

Stand 4. Oktober, 8.20 Uhr

Laut Angaben der Polizei sei die Notfallmeldung in der Zentrale kurz nach halb 7 Uhr eingegangen. Zu dem Unfallhergang sei bis dato bekannt, dass der Lkw wohl im Baustellenbereich am Autobahnkreuz in eine Betonabtrennung/Leitplanken gefahren sei. Daraufhin geriet das Fahrzeug in Brand, so die Polizei in einem Telefonat.

Bild: ER24 / FW Ettlingen / EinsatzReport24

Der 57-jährige Fahrer konnte sich eigenständig und unverletzt aus dem Lkw befreien - seine Löschversuche scheiterten. Durch den Vollbrand des Fahrzeugs, sowie austretenden Diesel ist die Feuerwehr weiterhin mit starken Kräften im Einsatz, erklärt die Polizei. Gefahrstoffe seien keine ausgetreten.

16 Kilometer Stau

Die Verkehrsbeeinträchtigungen hätten sich indes auf die umliegenden Straßen ausgeweitet. Die Polizei rät, den Unfallbereich weiträumig zu umfahren. Der Einsatz dauere, nach Angaben der Beamten, wohl noch länger an. Einen genauen Zeitraum, indem der Streckenbereich wieder vollumfänglich befahrbar ist, kann die Polizei derzeit nicht benennen.

Bild: ER24 / EinsatzReport24

Laut ADAC herrscht auf der A5 Basel in Richtung Heidelberg, zwischen der Anschlussstelle Rastatt-Süd und Dreieck Karlsruhe derzeit 16 Kilometer Stau. Der Staumelder warnt vor mindestens einer Stunde Zeitverlust!

Stand 4. Oktober, 9.22 Uhr

Seit etwa 9 Uhr ist die Fahrbahn der A5 in Richtung Heidelberg wieder frei, so die Polizei in einer Meldung. Es müsse jedoch damit gerechnet werden, dass es bis in die Abendstunden auf der A5 in Richtung Süden und Osten zu erheblichen Beeinträchtigen kommt.

Bild: ER24 / EinsatzReport24

Nach aktuellen Erkenntnissen ist durch den Unfall ein Sachschaden in Höhe von etwa 500.000 Euro entstanden. Bis auf den Lkw waren keine weiten Fahrzeuge an dem Verkehrsunfall beteiligt.

Sobald der Redaktion neue Informationen vorliegen, wird der Artikel an dieser Stelle aktualisiert.

Die Bilder von der Unfallstelle:

