vor 24 Minuten Karlsruhe Fahrscheinkontrolle in Karlsruhe eskaliert: 19-Jähriger verletzt drei Kontrolleure

Laut Polizei soll ein 19 Jahre alter Mann am Sonntag bei einer Kontrolle am Mühlburger Tor drei Fahrscheinprüfer so verletzt haben, dass diese im Krankenhaus behandelt werden mussten. Ein gültiger Fahrschein wurde nicht gefunden.