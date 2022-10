von (pol/jeg)

Gegen 12.15 Uhr sei der verunglückte Radler in Wiesental auf der Weinbrennerstraße, auf Höhe der Einmündung Falkenstraße unterwegs gewesen, wie die Polizei in einer Mittelung an die Presse berichtet.

Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung habe der Radfahrer zunächst die Kontrolle über sein Fahrrad verloren und sei daraufhin auf den Asphalt gestürzt, so die Polizei. Hierbei habe sich der Mann schwere Kopfverletzungen zugezogen und sei vom alarmierten Rettungsdienst zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus verbracht worden.

Da der durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von rund 2,8 Promille festgestellt habe, müsse der Verunglückte nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr sowie einer Meldung an die Führerscheinstelle rechnen, erklärt die Polizei.