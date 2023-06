"Eine Radstreife der Verkehrsüberwachung gibt es vonseiten der Stadt bereits seit 2015. Derzeit sind drei Überwachungskräfte fest in der Radstreife aktiv", erklärt die Stadt Karlsruhe auf Anfrage der Redaktion. Diese drei Posten werden gegebenenfalls erweitert, sobald die derzeit offenen Stellen im Bereich der Verkehrsüberwachung besetzt werden können.

Nicht zu verwechseln!

Die Radstreife der Verkehrsüberwachung steht separat zur Fahrradstreife des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD). Während sich erstere an der Seite der neuen Polizeistaffel präsentierte, so waren die Kollegen des KOD am Mittwoch, 28. Juni, nicht auf dem Marktplatz.

Karlsruhe "Perspektivenwechsel": Die Polizei Karlsruhe hat eine neue Fahrradstaffel Das könnte Sie auch interessieren

Der Grund: Der Blick der Ordnungskräfte vom KOD liegt weniger auf Störungen des Radverkehrs, sondern vielmehr auf allgemeinen Ordnungsstörungen, so die Stadt. Das Fahrrad diene lediglich als hilfreiches Einsatzmittel, um große Flächen effektiv zu kontrollieren.

Blick über die Günther-Klotz-Anlage | Bild: Carmele/TMC-Fotografie

"Die Fahrradstreife des KOD wird vor allem zur Bestreifung großer Grünanlagen genutzt, wie beispielsweise der Günther-Klotz-Anlage oder dem Schlossgarten genutzt", erklärt die Stadt Karlsruhe. Die Falschparkerkontrolle wird überwiegend durch die Fahrradstreife der Verkehrsüberwachung durchgeführt.

Was macht die Streife der Stadt?

„Die Radstreife ist vor allem im Rahmen der Verkehrsüberwachung hinsichtlich „Radstreifen“-Kontrollen sehr aktiv“, so die Stadt. Nahezu täglich seien die Überwachungskräfte in unterschiedlichen Stadtteilen im Einsatz.

Der Verband Zukunft Fahrrad fordert bessere Bedingungen für Radler im Verkehr und gezielte Finanzhilfen für Hersteller und Händler. | Bild: Arne Dedert/dpa

Besonders betroffen durch die Problematik der Falschparker seien die Baumeisterstraße, Rüppurrer Straße, Karlstraße, Rheinstraße, Kaiserallee, Hertzstraße und Moltkestraße. „Die Radwege dort werden von der Verkehrsüberwachung täglich kontrolliert. Auf die festgestellten Verstöße erfolgt eine Anzeige, so die Stadt.

Gefahren an Baustellen

Um aus Sicht der Radfahrenden konkrete Behinderungen festzustellen, bewegen sich die Überwachungskräfte auf Radwegen im ganzen Stadtgebiet. "So können Verstöße entsprechend geahndet werden", meint die Stadt Karlsruhe. Eine dieser Behinderungen kritisierte der Karlsruher ADFC.

Karlsruhe Fahrradfalle Baustelle? Nach ADFC-Test fordern Karlsruher Grüne schnelle Maßnahmen Das könnte Sie auch interessieren

In einer Nachricht an die Redaktion heißt es am 21. Juni: "In der Honsellstraße wurde kürzlich ein Wegweiser für den Kfz-Verkehr mitten auf dem Radweg an einer uneinsichtigen Stelle an der Eisenbahnunterführung am Mühlburger Bahnhof platziert." Das Hindernis wird vonseiten des Radclubs als Gefahr bewertet.

Die Antwort der Stadt

Tatsächlich sei das betreffende Verkehrszeichen an der Baustelle falsch positioniert worden, wie die Stadt auf Anfrage bestätigt. Die Straßenverkehrsbehörde habe die Baustelleneinrichtung am 7. Juni 2023 kontrolliert und den Fehler festgestellt.

Ein Straßenschild weist auf eine Baustelle hin. | Bild: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

"Der zugrunde liegende Verkehrszeichenplan hat vorgesehen, die Fahrstreifentafel weiter östlich aufzustellen. Der Hinweis und die Aufforderung der Straßenverkehrsbehörde an die Baustellenverantwortlichen erfolgte unmittelbar", so die Stadt.

Das Versetzen der Fahrstreifentafel sei erst nach wiederholter Aufforderung geschehen. Inzwischen ist das Verkehrszeichen gänzlich entfernt worden, denn: Die zugrundeliegende Baumaßnahme ist seit dem 15. Juni abgeschlossen.