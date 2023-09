Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge überquerte der 69-jährige Mann mit seinem Fahrrad gegen 9 Uhr bei einem Fußgängerüberweg die Schienen und übersah hierbei eine aus Richtung Karlsruhe herannahende Straßenbahn.

In Folge kollidierte er mit der S-Bahn und stürzte in das Gleisbett. Laut Zeugenaussagen soll der 69-jährige offenbar das Rotlicht der dortigen Fußgängerampel missachtet haben. Bei der Kollision erlitt der Radfahrer leichte Verletzungen, die nach einer Erstversorgung in einem Krankenhaus medizinisch versorgt wurden.

Laut Mitteilung der Polizei, kam es aufgrund des Unfalls bis etwa 10 Uhr zu Beeinträchtigungen des Schienenverkehrs. Der Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt.