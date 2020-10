Mehr Sicherheit für Radfahrer und Fußgänger am Karlstor! Mit dieser Zielsetzung legte Die Linke Gemeindefraktion dem Gemeinderat einen Antrag mit verschiedenen Modellen zur Neuordnung dieses Verkehrsraums vor. Der Antrag wird nach der Ablehnung durch den Gemeinderat an einen Fachausschuss weitergeleitet. ka-news hat mit Lukas Bimmerle, einem der Antragsteller, gesprochen.

Nicht nur die aktuellen Baumaßnahmen im Rahmen der Kombilösung sorgen für neue Herausforderungen im täglichen Straßenverkehr, sondern auch die immer wieder entflammende Debatte über die Verbesserung der Situation für Radfahrer und Fußgänger.

Ein erneuter Anstoß zur Verbesserung kommt aktuell von der DIE LINKE-Fraktion. Sie legten dem Gemeinderat einen Antrag zur Neuordnung des Verkehrsraums am Karlstor vor.

Was kritisiert DIE LINKE?

Aktuell sehen die Antragsteller das Hauptproblem in der sehr beengten Situation und der damit einhergehenden Unfallgefahr. Ausweichmanöver müssen an dieser Stelle oft über den Radweg oder mit nur kaum vorhandenem Abstand erfolgen.

Besonders große Gefahr entsteht hier für Verkehrsteilnehmer wie Familien mit Kinderwagen und Menschen im Rollstuhl. Zwar sei das kein neues Problem, "doch gerade durch die aktuelle Corona-Situation, in der vermehrt auf die Abstände zwischen einander geachtet wird, sticht dieser Platzmangel verstärkt ins Auge", so Lukas Bimmerle gegenüber ka-news.de

Was soll sich ändern?

Dem Gemeinderat wurden vier Modelle zur Prüfung vorgelegt. Eine der Möglichkeiten: Ein schmalerer Autofahrstreifen. Dies hätte eine Beschränkung des Verkehrs für zu breite Autos zufolge.

Zusätzlich würde es es zu einer Versetzung der Abtrennung von Haltestelle und Fahrstreifen kommen. So soll mehr Fläche für einen breiteren Fuß- und Radweg zu gewonnen werden.

Des Weiteren wird die Einführung einer Fahrradstraße, die Einführung eines verkehrsberuhigten Geschäftsbereich oder die Vollsperrung des Abschnitts für den Autoverkehr vorgeschlagen.

Stadt lehnt Antrag ab

Der Antrag wurde jedoch abgelehnt. Begründung: Die vorgeschlagenen Modelle seien nicht mit den Funktionen der Karlstraße südlich der Kriegsstraße, wie sie im Verkehrsentwicklungsplan dargestellt sind, vereinbar.

Da die Karslstraße südlich der Kriegstraße eine Hauptverkehrsstraße für Innenstadt und Südweststadtdarstellt, würden alle vorgeschlagenen Maßnahmen die Leistungsfähigkeit dieses Knotenpunktes beeinträchtigen.

Herr Bimmerle zeigte sich von der Ablehnung des Antrags zwar nicht überrascht, hätte sich jedoch "mehr Offenheit und Eigeninitiative" bei der Lösungsfindung gewünscht.

Zudem gab er zu bedenken, dass der Verkehrsfluss durch die aktuelle Baustellensituation bereits beeinträchtigt ist, die Autos jedoch trotzdem ihren Weg finden, um in und aus der Innenstadt kommen. Die Ablehnung der Maßnahmen auf Grund seiner Bedeutung als Knotenpunkt verliere damit die argumentative Grundlage.

Bimmerle gibt nicht auf - noch hat der Antrag eine Chance

Das letzte Wort ist in dieser Angelegenheit jedoch noch nicht gesprochen - der Antrag wurde an den Planungsausschuss verwiesen. Lukas Bimmerle sieht der neuen Verhandlung optimistisch entgegen und hofft auf einen besseren Dialog, bei dem auch die Entwicklung der Innenstadt berücksichtigt wird.

Mehr Rücksicht auf Fahrradfahrer und Fußgänger sei ein wichtiges Thema, die Karlsruher Pop-up-Radwege seinen bereits ein Erfolg gewesen.

Eine Beruhigung der Innenstadt hält der Stadtrat für wünschenswert. Jedoch müsse man sich auch die Entwicklung der Verkehrsräume genau ansehen um zu verhindern, dass das Problem sich lediglich in andere Stadtteile verlagert.

"Auch wenn es in unserem Antrag zunächst um die Situation am Karlstor geht, sollte das Ziel ein Gesamtkonzept sein". so Bimmerle, "ich gehe davon aus, der Antrag geht nach der Debatte im Planungsausschuss noch einmal zum Gemeinderat."