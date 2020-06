vor 1 Stunde Karlsruhe "Rad-Südtangente" kommt: Stadt baut Radwege in und um Karlsruhe aus

Mehr Platz für Radfahrer: Die Stadt Karlsruhe treibt den Ausbau des Radwege-Netzes in der Fächerstadt voran. In den kommenden Jahren soll so unter anderem eine "Rad-Südtangente" als Teil einer Ringroute rund um die Stadt entstehen. Das hat der Planungsausschuss des Gemeinderates in seiner aktuellen Sitzung beschlossen.