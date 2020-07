Ein Forschungsprojekt kommt nach Karlsruhe - Fahrradfahrer werden bald in der Stadt zum Verkehr befragt. Studenten und Forscher der technischen Uni Chemnitz befragen Karlsruher Radfahrer zu ihren Erfahrungen in der Fächerstadt

Die Verkehrssicherheit von Radfahrern an urbanen Knotenpunkten ist Thema des im Rahmen des "Nationalen Radverkehrsplans 2020" geförderten Forschungsprojekts "DRadEsel" der Forschergruppe Allgemeine und Arbeitspsychologie der TU Chemnitz. Das erklärt die Stadt Karlsruhe in einer Pressemeldung.

Ergebnisse werden der Stadt gemeldet

Die Forschergruppe des vom Bundesverkehrsministerium geförderten Projekts ist für eine Umfrage noch bis zum 25. Juli in Karlsruhe. "Jeweils zwischen 7 und 18 Uhr befragen Projektmitglieder Radfahrer an verschiedenen Verkehrspunkten in Karlsruhe in Kurzinterviews - rund 10 bis 15 Minuten lang - über deren Erfahrungen in Karlsruhe", so die Stadt.

"Die Ergebnisse der Studie werden der Stadt rückgemeldet", sagt der städtische Verkehrsplaner Ulrich Wagner, "Erkenntnisse können wir so in die städtischen Aktivitäten zur Verkehrssicherheit einfließen lassen." Die Interviewer sind an Aufstellern mit der Aufschrift "DRadEsel-Befragung zur Verkehrssicherheit beim Radfahren" zu erkennen.