An der Wolfartsweierer Brücke müssen im Bereich der Geh- und Radwege Reparaturarbeiten an den Übergängen zwischen der Brückenkonstruktion und den Rampenbereichen ausgeführt werden.

In diesem Zusammenhang muss der Weg in Richtung Zentrum (Ostseite) von Montag, 16. September, bis voraussichtlich Mittwoch, 18. September, gesperrt werden. In der Gegenrichtung (Westseite) wird an den darauf folgenden drei Werktagen gesperrt, also voraussichtlich von Donnerstag, 19. September, bis Samstag 21. September.

Aufgrund der geringen Wegbreiten ist eine Verlegung der Radwege auf die jeweils andere Seite nicht möglich. Die ausgeschilderte Umleitung führt in beiden Richtungen über die Wasserwerkbrücke. Je nach Ziel können die Baufelder auch über die Durlacher Allee umfahren werden, dort jedoch ohne Ausschilderung. "Um kritische oder sogar gefährliche Situationen zu vermeiden, ist es wichtig, dass sich die Radfahrer an die Umleitungsempfehlung halten. Für Kraftfahrzeuge entstehen auf den Fahrbahnen keine Behinderungen", schreibt die Stadt in ihrer Pressemeldung.

