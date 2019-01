Sharing kommt auch bei Fahrrädern (gut) an: In Karlsruhe finden sich immer mehr Leih-Angebote

Registrieren, ausleihen, losradeln: Miet- und Leihfahrräder liegen in Karlsruhe offenbar im Trend. Mehrere Anbieter konnten sich in den vergangenen Jahren in der Fächerstadt etablieren. ka-news hat die verschiedenen Sharing-Angebote im Überblick - vom Lastenrad bis zum Monatsabonnement.

Um in Karlsruhe mit dem Fahrrad unterwegs zu sein, braucht man nicht unbedingt einen eigenen Drahtesel. Erst 2017 wurde Karlsruhe erneut als fahrradfreundliche Kommune ausgezeichnet. Fahrradverleihsysteme stellen seit einigen Jahren ein florierendes Konzept in der Fächerstadt dar.

Das vielleicht bekannteste Angebot ist das "Fächerrad". Seit 2014 steht das von der "nextbike GmbH" betriebene System als Alternative zum Auto und den öffentlichen Verkehrsmitteln zur Verfügung. Insgesamt stehen in Karlsruhe an 24 Stationen rund 300 Fahrräder bereit. Die Fahrt mit dem Fächerrad kostet den Kunden einen Euro pro angefangener halber Stunde.

Der Tageshöchstsatz, der nach viereinhalb Stunden automatisch greift, beträgt neun Euro. Für Inhaber der Jahreskarte, die 48 Euro kostet, ist die erste halbe Stunde frei. Geliehen und zurückgegeben werden können die Räder bei einem der zahlreichen Terminals in der Fächerstadt.

Eine zusätzliche Rückgabe bietet sich noch in den sogenannten "Flexzonen". Entlang einer Hauptstraße oder einer größeren Straßenkreuzung können die Räder abgestellt werden. Über die App oder den Bordcomputer am Fahrrad müssen Nutzer lediglich den Standort des Gefährts angeben, sobald sie vom Sattel steigen. Laut Betreiber legen Radler eine durchschnittliche Strecke von 1,7 Kilometer pro Ausleihe zurück.

Fächerrad wird zum KVV.nextbike

Ab 1. März ändern sich ein paar Dinge: Dann wird aus dem Fächerrad das KVV.nextbike. Mit dem eigenen Fahrradverleihsystem baut der Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) sein Mobilitätsangebot weiter aus. Bislang war das Fächerrad nur im Stadtgebiet von Karlsruhe verfügbar. Nun soll das Bikesharing-Angebot auch in weiteren Teilen des Verkehrsverbundes etabliert werden, heißt es in einer gemeinsamen Pressemeldung von KVV und nextbike.

Die Leipziger Firma bekam auch den Zuschlag für den Betrieb des neuen Verleihsystems. Für die bisherigen Fächerrad-Nutzer ändere sich laut KVV und nextbike GmbH nichts. Alle registrierten Kunden werden in den neuen Kundenstamm übernommen. Im Frühjahr 2019 werden laut KVV 300 neue Mieträder im Stadtgebiet aufgestellt.

Mit "Lastenkarle" zum Supermarkt

Falls auch mal große Sachen transportiert werden müssen, schafft "Lastenkarle" mit seinem Angebot Abhilfe. An drei Stationen in der Fächerstadt können Lastenräder kostenlos ausgeliehen werden. "Viele nutzen die Lastenräder zum Transport ihres Einkaufes. Aber auch Familien leihen sie aus, um ihre Kinder zur Kita oder der Schule zu bringen", so Christian Büttner, Vorstandsmitglied der Lastenräder für die Region Karlsruhe gegenüber ka-news. "Erst vor Kurzem hat eine Familie ein Gefährt über das komplette Wochenende geliehen um eine ausgiebige Fahrradtour zu unternehmen."

Das Angebot finanziert sich rein durch Spenden. "Die Spendenbereitschaft der Leute ist auf jeden Fall gegeben. Manchmal muss man die Leute nur daran erinnern", sagt Büttner und schmunzelt. Trotzdem ist er sehr zufrieden.

Bald mehr Lastenräder in Karlsruhe?

Das Ausleihverfahren ist simpel: Online können Nutzer ihr Lastenrad reservieren und an einer der Stationen abholen und nach Gebrauch wieder zurückbringen. Ein Teil der Lastenräder hat einen integrierten, elektrischen Motor, um die Radler bei Fahrten mit schweren oder sperrigen Sachen zu unterstützen. Ein E-Bike sozusagen. Kritikpunkt der Kunden ist laut Büttner, dass teilweise keine Räder zur Verfügung stehen. "Demnächst folgt ein weiteres Rad für die Südstadt", kündigt Büttner an.

"Call a bike" der Deutschen Bahn

Doch Fächerrad und Lastenkarle sind nicht die einzigen Verleihsysteme für Fahrräder in Karlsruhe. Auch die Deutsche Bahn (DB) hat mit "Call a bike" ein Angebot geschaffen, mit dem sich Räder kostengünstig mieten lassen.

Zwei Stationen gibt es in der Fächerstadt: eine auf dem Vorplatz des Hauptbahnhofes, eine am Durlacher Bahnhof. Eine Ausweitung der Standorte ist nach Aussage einer Sprecherin der DB gegenüber ka-news derzeit aber nicht geplant.

Die insgesamt zehn Räder lassen sich nach Angaben der Bahn per Telefon, App, Kundenkarte oder an einem Terminal ausleihen. "Die ICE-Stationen von 'Call a bike' sollen Bahnkunden eine Anschlussmobilität für die so genannte letzte Meile bieten", erklärt die Bahnsprecherin das Leih-Konzept.

"Swapfiets" eröffnet Standort in Karlsruhe

Seit Dienstag bekommen die bisherigen Angebote in der Fächerstadt Konkurrenz aus Holland: Das niederländische Start-up "Swapfiets" hat einen Standort in der Herrenstraße eröffnet. Das Besondere an dem Service: Statt sich ein Rad - wie bisher - nur stunden- oder tageweise auszuleihen, bietet Swapfiets ein komplettes Fahrrad-Abonnement.

Zu einem monatlichen Festpreis von 17,50 Euro, Studenten zahlen 15 Euro, erhalten Kunden ein persönliches Rad, das sie so lange behalten können, wie das monatlich kündbare Abo läuft. Ist der Drahtesel einmal kaputt oder wird gestohlen, verspricht das holländische Unternehmen nach eigenen Angaben garantiert innerhalb eines Tages für Ersatz zu sorgen. Mit Karlsruhe eröffnet "Swapfiets" seinen elften Standort in Deutschland. Zudem gibt es das Angebot nicht nur in den Niederlanden, sondern auch in Dänemark und Belgien.

Der Artikel wurde nachträglich bearbeitet.