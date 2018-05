Ab Mitte Mai haben Bürger erstmals die Gelegenheit, sich mit Fachleuten über erste Streckenskizzen von den geplanten Radschnellwegen in der Region Mittlerer Oberrhein auszutauschen. Dazu lädt der Regionalverband in einer Pressemitteilung ein.

"Konstruktiver Dialog erwünscht", nennt Verbandsdirektor Gerd Hager das Motto für die Veranstaltungen in Rastatt, Karlsruhe und Stutensee. "Hintergrund ist die laufende Machbarkeitsstudie für die Radschnellwege, bei der wir die Bürgerschaft frühzeitig einbeziehen möchten", ergänzt Hager. Das beauftragte Gutachterbüro erläutere pro Termin anhand eines Untersuchungskorridors sein Vorgehen und wird entsprechende Vorschläge für die Streckenführung vorstellen.

Veranstaltungsreihe startet im Mitte Mai

Die Veranstaltungsreihe startet am Montag, 14. Mai, im Kreistagssaal des Landratsamtes Rastatt mit den Überlegungen zur Trasse Karlsruhe-Rastatt-Bühl. Los geht es bei den jeweils rund zweistündigen Foren immer um 17.30 Uhr. Zwei Tage später, am Mittwoch, 16. Mai, folgt in der Karlsruher Baumeisterstraße im Haus der Region der Dialog zum Korridor Karlsruhe-Eggenstein-Leopoldshafen und Karlsruhe-Wörth.

Am Montag, 4. Juni, haben Interessierte die Möglichkeit, im Bürgersaal des Rathauses in Stutensee-Blankenloch erste Ideen zur Verbindung zwischen Karlsruhe, Stutensee und Bruchsal mit den Planern zu erörtern. Bereits am nächsten Abend (5. Juni) findet im Haus der Region der Dialog über den Streckenabschnitt zwischen Karlsruhe, Ettlingen und Pfinztal statt.

