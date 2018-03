Radfahren in Karlsruhe: Bekommt die Stadt einen Radweg am Berliner Platz?

Die Fahrrad-Situation am Berliner Platz ist nicht optimal: Radfahrer benutzen den Fußgängerweg um von A nach B zu kommen. Das muss sich ändern, findet Stadtrat Jürgen Wenzel von den Freien Wählern.

"In Sachen Fahrradfreundlichkeit hat sich in den vergangenen Jahren viel in unserer Stadt getan, doch an einigen Stellen sind Korrekturen und Verbesserungen absolut notwendig", so Freie Wähler-Stadtrat Jürgen Wenzel in einer Pressemitteilung.

Damit spielt er vor allem auf die Situation am Berliner Platz in der Karlsruher Innenstadt-Ost an: Dort nutzen Fahrradfahrer den gleichen Weg für das Vorankommen, wie die Fußgänger. Die Folge: Laut Wenzel, der in seiner aktuellen Anfrage an die Stadtverwaltung auf Medienberichte verweist, entstehen immer wieder Unfälle.

Aber alles halb so wild, klärt die Stadt in ihrer dazugehörigen Stellungnahme auf: "Nach Auskunft des Polizeipräsidiums Karlsruhe zur Unfalllage ist der dortige Bereich nicht unfallauffällig. Im Jahr 2017 wurde ein Unfall mit Beteiligung 'Rad' registriert, im Jahr 2018 bislang keiner", heißt es seitens der Stadt.

Gewohnheit und Bequemlichkeit trotz Schilder

Der Bereich vor den dortigen Geschäften ist nach Angaben der Stadt als reiner Fußweg ausgeschildert - entsprechende Verkehrszeichen seien deutlich aufgestellt. Für den Radverkehr ist eine Umleitungsstrecke über die Englerstraße und dem Zirkel ausgewiesen. Auch diese Beschilderung sei eindeutig aufgestellt. Eine "Entflechtung des Fußgänger- und Radverkehrs", so wie sie Stadtrat in seiner Anfrage erfragt, ist also längst vorhanden.

"Da bekannt ist, dass Radfahrende aus Gewohnheit und Bequemlichkeit trotz der aufgestellten Beschilderung den kürzesten Weg wählen, wird der Abschnitt am Berliner Platz regelmäßig durch den Kommunalen Ordnungsdienst überwacht", erklärt die Stadt weiter. Einen neuen Radweg gibt es demnach in naher Zukunft wohl eher nicht. Aber nach Fertigstellung der Kombilösung werde der Radverkehr auf der Fahrbahn geführt, so viel ist laut Stadt bereits sicher.

Fahrradroute von der Erbprinzen- in die Sophienstraße

In der Anfrage ging es zudem auch um die Fahrradroute von der Erbprinzen-, Herren-, Amalien und südliche Waldstraße in die Sophienstraße. Für die dortige Situation soll es bald eine Entschärfung geben. Denn: "Die Verwaltung teilt unsere Auffassung", so Wenzel, "dass so schnell wie möglich eine direkte Radführung zwischen Herren- und Sophienstraße realisiert werden sollte!" Eine Umsetzung der Umbaumaßnahmen am nördlichen Karlstor liege in greifbarer Nähe.