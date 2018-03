Die Landesregierung baut das Radnetz im Land weiter aus. Auch in Karlsruhe und Rheinstetten sind neue Radwege geplant - sehr zur Freude der Grünen-Politiker.

Das Radnetz in Baden-Württemberg wird weiter ausgebaut. Das geht aus einer Pressemeldung des Landtags von Baden-Württemberg hervor. Ein wichtiger Baustein für den Ausbau sei das Konzept für Gemeindefinanzierung (LGVFG), mit der das Land kommunale Maßnahmen unterstütze.

Neu aufgenommen wurde, laut Landtag, das Radwegweisungsnetz der Stadt Rheinstetten. "Ein gut ausgebautes Radnetz ist für Berufspendler ebenso attraktiv wie für den Wochenendausflug. Daher freut es mich, dass das Land hier die Städte und Gemeinden beim Ausbau unterstützt", sagt die Ettlinger Abgeordnete Barbara Saebel von den Grünen.

Neue Fahrradwege für Karlsruhe

Doch auch in Karlsruhe werden neue Wege für Radfahrer geplant und ermöglicht. Der Radweg zwischen Wolfartsweier und Grünwettersbach sei eine der für 2018 anstehenden Maßnahmen im Programm "Radwegebau an Landesstraßen". Das geht aus einer Pressemeldung des Hauses der Abgeordneten in Stuttgart hervor.

"Bereits im letzten Programm des LGVFG wurde die Radroute entlang der Haid-und-Neu-Straße nach Hagsfeld aufgenommen worden und kann nun bald realisiert werden", so Bettina Lisbach von den Grünen.

Die Stadtverwaltung von Karlsruhe will ihr Radförderprogramm von 2005 überarbeiten nachdem seit Ende 2017 zum zweiten Mal als "Fahrradfreundliche Kommune" ausgezeichnet wurde. Alexander Salomon von den Grünen findet es gut, dass die Stadt weiter an ihrem Profil als Fahrradstadt arbeite und sich nicht auf dem Erreichten ausruhe. Außerdem begrüßt er die Unterstützung von Landesseite, denn "Pendeln mit dem Rad soll schnell und sicher sein - und Spaß machen", so Salomon abschließend.