Der Inbegriff der Fahrradstadt ist Münster in Nordrhein-Westfalen. Doch das war einmal. Jetzt hat Karlsruhe die Spitzenposition erobert und den 1. Platz im Fahrradklimatest des Allgemeinen Deutsche Fahrrad-Clubs (ADFC) gewonnen. Damit ist die Fächerstadt zum vierten Mal hintereinander auf dem Treppchen gelandet - und nun eben ganz oben.

In der Kategorie der Großstädte mit über 200.000 Einwohnern hat die Stadt Karlsruhe beim ADFC-Fahrradklimatest den 1. Platz belegt. 30 Kategorien hat der Test abgefragt, bei dem Radfahrer die Situation des Radverkehrs in ihrer Kommune bewerten konnten. Dafür wurden Schulnoten von 1 bis 6 vergeben. Unter anderem wollte der ADFC wissen, wie es um die Konflikte zwischen Fußgängern und Radfahrern steht, die Führung entlang der Baustellen oder der Winterdienst.

Laut Pressemeldung der Stadt Karlsruhe schnitt die Fächerstadt besonders gut im Bereich Radinfrastruktur ab. Für das Kriterium "Erreichbarkeit des Zentrums" erhielt die Fächerstadt die Note 2,0; für "Einbahnstraßen geöffnet für den Radverkehr in Gegenrichtung" die Note 1,9 und für "Öffentliche Leihfahrräder" die Note 2,3.

"Die positive Bewertung unserer Radinfrastruktur bestätigt uns in unserem eingeschlagenen Weg, alle Hauptverkehrsstraßen konsequent mit Radfahrstreifen zu versehen", so Anke Karmann-Woessner, die den Preis in Berlin entgegennahm.

20-Punkte-Plan für noch mehr Qualität

"Der erste Platz ist auch eine Bestätigung der langjährigen Radverkehrsförderung in Karlsruhe", so Bürgermeister Daniel Fluhrer, der als Dezernent für die Radverkehrsförderung zuständig ist, in der Pressemeldung der Stadt. "Aber wichtiger als ein guter Platz bei dem Ranking ist es, die Nutzerzufriedenheit zu erhöhen. Denn wir dürfen uns nichts vormachen, wir haben den Platz nur mit der Note 'befriedigend' erreicht, aber wir möchten 'gut' werden", so Fluhrer weiter.

Um sich nun noch weiter zu verbessern, will die Stadt ein 20-Punkte-Programm zur Radverkehrsförderung fortsetzen. Die Bewertungen aus dem Fahrradklimatest seien dabei eine große Hilfe.

Mit einer 3,15 hat Karlsruhe vor Münster (3,25) den 1. Platz belegt. Etwa 1.900 Karlsruher Fahrradfahrer haben an der Umfrage teilgenommen.