vor 28 Minuten Karlsruhe Karlsruher Bürger sind gefragt: Fuß-und Radverkehr - was muss sich hier verbessern?

Karlsruhe will seinen Fuß- und Radverkehr verbessern. In den Prozess der Planung können auch Bürger bei einem Stadtbauforum am Donnerstag, 5. März, ihre Wünsche einbringen.