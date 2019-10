Seit Juli ist der Zirkel für den Autoverkehr mit einer Barriere gesperrt. Mit den Auswirkungen ist man bei der Stadt Karlsruhe grundlegend zufrieden. Björn Weiße, Leiter des Ordnungs- und Bürgeramts, ist zuversichtlich, dass das Testprojekt in einen dauerhaften Zustand übergehen könnte. Es gibt allerdings noch ein Problem, das gelöst werden muss.

Der Zirkel ist bereits seit Jahren für den Durchgangsverkehr gesperrt, beachtet wurde das Verbot allerdings nicht. Die Straße ist eine ausgewiesene Radroute und quert zwei Fußgängerzonen zwischen Schloss- und Marktplatz - gerade wenn es in der Stadt voll war, kamen sich auf dem Zirkel drei Verkehre in die Quere: Fußgänger, Radfahrer und Autofahrer.

Durchfahrtsverbot wurde jahrelang missachtet

"Zwischen Marktplatz und Schloss hat es insbesondere bei Sonderveranstaltungen wie den Schlosslichtspielen einen erheblichen Kreuzungsverkehr", sagt Björn Weiße im Gespräch mit ka-news.de. Seit der Sperrung habe man einen Rückgang bei der Autos auf dem Zirkel festgestellt: "Wir haben den Eindruck, dass die Sperrung langsam dazu führt, dass weniger Fahrzeuge in den Zirkel fahren. Das belegt, wie wenig das Durchfahrtsverbot in der Bevölkerung akzeptiert war."

Im Juli hat die Stadt Karlsruhe auf die Verkehrssituation reagiert und eine Barriere auf Höhe der Karl-Friedrich-Straße errichtet. Ziele östlich und westlich der Barken müssen entweder von der Waldhornstraße oder der Waldstraße aus angefahren werden.

Für den Durchgangsverkehr gibt es nach wie vor den Tunnel unter dem Schlossplatz. "Eine gute Umfahrungsmöglichkeit", sagt Weiße. Es gebe keine Notwendigkeit, den Zirkel zu durchfahren – alle Ziele entlang des Zirkels seien weiterhin entweder von Osten oder von Westen gut erreichbar, die Belieferung der dort ansässigen Geschäfte sei sichergestellt.

Es ist ein Modellversuch, ein Testbetrieb und bleibt vorerst bis zum Ende des Jahres bestehen. "Wir haben nach wie vor die Sperrung stark im Blick. Wir sind jede Woche mehrfach vor Ort, um uns ein Bild von der Situation zu machen", so Weiße, "wir schauen, wie sich der Verkehr verlagert und in wie weit das für alle okay ist."

Weiße ist jedoch zuversichtlich, dass die Sperrung eine dauerhafte Lösung sein kann: Inzwischen nutzen Radfahrer und Fußgänger den freigewordenen Verkehrsraum - jetzt wieder zusätzlich Autoverkehr zuzulassen, würde erneut Konflikte zwischen den Verkehren verursachen.

Einfahrt ist nicht verboten

Von Seiten der Bevölkerung habe es bislang relativ wenig Rückmeldungen zur Sperrung gegeben, heißt es - weder in die eine, noch in die andere Richtung. Vereinzelt hat das Ordnungsamt Hinweise erreicht, die aber nicht bestätigt werden konnten. Dabei räumt Weiße ein, dass es sich bei den Beobachtungen der städtischen Mitarbeiter vor Ort immer um punktuelle Wahrnehmungen handelt.

Verboten ist die Einfahrt auf den Zirkel nicht, allerdings sollte man sein Ziel kennen. Denn kritisch sind unwissende Autofahrer, die an der Sperrung wenden müssen, weil sie eigentlich durchfahren wollten. Sie gefährden unter Umständen andere Verkehrsteilnehmer.

"Es ist eine offizielle Straße, man darf rein- und rausfahren", sagt Weiße, "man muss allerdings Rücksicht nehmen." Auffallend sei bereits jetzt, dass vor allem von Westen - aus der Waldstraße - viele Fahrzeuge in den Zirkel einfahren, von Osten kommend seien es weniger.

Die Stadt hat mehrere Versuche unternommen, um vor allem ortsfremde Autofahrer auf die unmögliche Durchfahrt hinzuweisen: Zeitweise war eine mobile Anzeigetafel im Einsatz. Auf Höhe Waldstraße steht eine rot-weiße-Barke prominent auf der Fahrbahn, die zusätzlich auf entsprechende Schilder hinweisen sollte.

Auch in den von Google gestützten Navigationsgeräten sei die Sperrung inzwischen vermerkt. "Ich muss vier Schilder bewusst missachten, um dann vor der Barriere zu stehen", sagt Weiße. Wenn der Autofahrer jedoch dort steht, muss er wenden.

Das geschieht auf begrenzten Raum mit Gegenverkehren: Autofahrer, die regulär entgegenkommen sowie Radfahrer und Fußgänger. "Das ist nicht gut", sagt Weiße. Problematisch dabei ist, dass dieses Verhalten nicht geahndet werden kann: Es handelt sich um keine Ordnungswidrigkeit, es werden lediglich Hinweise missachtet.

Die Wendemanöver sind gefährlich und das Sorgenkind der Sperrung. Hier müssen die Verkehrsplaner eine Lösung finden. Und wie wäre es, den Zirkel vollständig für den Autoverkehr zu sperren – mit einem elektrischen Poller? "Zumachen geht nicht, es gibt Geschäfte mit Lieferverkehr und ein Parkhaus, das erreicht werden muss. Die jetzige Verortung der Barriere ist optimal", sagt Weiße.

Verkehrskameras bald im Einsatz

Um valide Daten zu den Verkehrsflüssen zu erhalten, wird die Stadt in den kommenden Tagen Verkehrskameras, sogenannte "Traffic Eyes" auf dem Zirkel einsetzen. Sie sind bereits auf großen Kreuzungen im Einsatz; hängen an Ampeln oder Laternenmasten.

Die Anbringung ist vorübergehend und erfolgt an vermeintlichen Problemstellen - entweder nach Hinweisen aus der Bevölkerung oder um die Verlagerung von Verkehren, beispielsweise in Baustellen, zu erfassen. Personen oder Kennzeichen sind auf den Kameras nicht zu erkennen.

Auch auf dem Zirkel sollen die Kameras über einen begrenzten Zeitraum die Fahrzeugbewegungen erfassen und den Planern eine ganzheitliche Betrachtung der Verkehrssituation liefern, um so eine Lösung zu finden.