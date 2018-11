Ka-Reporter Clemens Appel findet die neue Fahrradgarage am Karlsruher Hauptbahnhof zwar "hell und freundlich" und generell eine ganz sinnvolle Einrichtung, mit dem Zugang zum Parkhaus hatte er aber so seine Probleme und diese in einem Schreiben an ka-news zusammengefasst.

"Der Zugang ist alles andere als selbsterklärend", schreibt er und, dass er sich "verarscht" fühle: Der Automat zeige ständig 'bitte vorfahren' an, obwohl man sein Rad eigentlich schieben müsse. "Schiebe ich dann auf die Tür zu, komme ich nicht mehr an den Automaten und bei all dem schönen, gleißenden Edelstahl muss man schon genau gucken, welcher Teil des Gatters eigentlich aufgehen wird"

Muss man mit dem Rad durchs Drehkreuz, haben die bunten Linien auf dem Boden eine Bedeutung oder die grauen? "Plötzlich piepst es und ich erkenne aus den Augenwinkeln 'Bitte Parkschein anfordern', ich verrenke mich und erreiche tatsächlich den Knopf!"

Rein hat Clemens Appel es gerade so geschafft um seinen Zug noch pünktlich zu erreichen, aber auch bei der Rückkehr gab es Probleme: "Parkschein nicht lesbar" - Appel kam erst einmal nicht zu seinem Rad in die Fahrradgarage zurück. Der eigentliche Ablauf: Im Parkhaus wird bezahlt, man holt sein Rad und nutzt den Parkschein wieder zur Ausfahrt - so einfach war es für Appel aber nicht: "Der Automat bockt und verweigert den Einzug der Karte" - erneut ein freundliches 'Bitte vorfahren'.

Einfahrt kompliziert, Ausfahrt verweigert

Schiebe er sein Fahrrad auf das schwarze Muster, erreiche er den Automaten nicht mehr - "Vorfahren, nichts tut sich, egal an welcher Stelle der Tür ich mich hinstelle" - Clemens Appel war der Verzweiflung nah und forderte mit dem Sprechknopf an der Ausfahrt die Hilfe des Parkwächters an. "Sie müssen vorfahren auf die Schleife, Sie müssen halt ein wenig probieren" - so die Antwort aus der Maschine. Mehrfach scheitern Appels Versuche, aus dem Parkhaus "in die Freiheit" zu gelangen: Meditationsübung, Geduldsspiel, Kittchen - so seine Assoziationen.

Erst nach mehrfacher Anfrage sei ein Parkwächter gekommen, der sich Appels Beschwerde aber wohl gar nicht anhören wollte. Nach einigen gemeinsamen Versuchen wurde wohl die passende Position fürs Rad gefunden, der Parkschein "mit Verrenkungen" wieder zurück in den Automaten geschoben und Clemens Appel in die Freiheit entlassen. Der will nun - sofern er die Fahrradgarage am Karlsruher Hauptbahnhof noch einmal nutzen wird - ein Youtube-Video darüber drehen.

Stadt sieht keinen Grund, nachzubessern

Die Stadt hat auf Nachfrage von ka-news schnell reagiert: Man habe dem Kunden bereits ausführlich geantwortet, erklärt Helga Riedel vom Karlsruher Presseamt. Beschwerden über die neue Fahrradstation am Hauptbahnhof Süd gingen der Karlsruher Fächer GmbH (KFG) nur in Einzelfällen zu. In diesen Fällen betreibe man selbstverständlich Ursachenforschung, um den Service gegebenenfalls verbessern zu können.

Die KFG sehe im konkreten Fall zum derzeitigen Zeitpunkt aber keinen Verbesserungsbedarf. "Die Benutzungsanleitung für die Fahrradstation Süd ist groß am Eingang angebracht und durch Piktogramme sowie ergänzende Texte benutzerfreundlich dargestellt", erklärt Helga Riedel weiter. "Sollte es zu Schwierigkeiten kommen, steht der Parkwächter für Rückfragen zur Verfügung." Da dieser noch für weitere Parkgaragen zuständig sei, könne es zwar manchmal zu kurzen Wartezeiten kommen. "Aber geholfen wird immer!"

Gut genutzt, kaum Klagen

Generell ist die KFG als Betreiber der Anlage mit der Auslastung der neuen Fahrradgarage am Hauptbahnhof Süd sehr zufrieden. Dies insbesondere auch unter Berücksichtigung der Tatsachen, dass die Zufahrt zur neuen Fahrradgarage Hauptbahnhof Süd durch die Baustellensituation derzeit erschwert ist und die Fahrradstation erst seit April geöffnet hat.

Auch im Selbsttest haben sich bei der Nutzung der Fahrradgarage keine Probleme aufgetan - die Vorgehensweise wird ausführlich erklärt und die Technik hat funktioniert. Auch die positiven Bewertungen im Internet sprechen eigentlich für sich. Bleibt die Frage, ob Clemens Appel nur einen schlechten Tag erwischt hat, ober ob andere Radfahrer ähnliche Erfahrungen gemacht haben...

