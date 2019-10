Gemütlich durch die Altstadt schlendern, ein Eis essen oder einen Kaffee trinken - in der Durlacher Pfinztalstraße wird man dabei oftmals von Fahrradfahrern gestört. Doch die dürfen dort eigentlich gar nicht fahren, ist die Straße doch seit 1977 eine reine Fußgängerzone. Nun will die Stadt etwas gegen die Radler unternehmen: Mit einer ausgeschilderten "Cityroute" - einer Fahrradstrecke - sollen die Fahrradfahrer um die Pfinztalstraße herumgeleitet werden. Am Montag hat Ortsvorsteherin Alexandra Ries die Strecke offiziell eröffnet.

Radeln in der Durlacher Pfinztalstraße - mit der Einführung der neuen Cityroute soll damit nun Schluss sein. Diese führt gegen den Uhrzeigersinn über die Zunft-, Bienleintor- , Kelter- und Amthausstraße um die Einkaufstraße herum. Ganz neu ist das Konzept damit allerdings nicht: "Die Strecke ist nicht neu als Umfahrung, nur ist sie jetzt als Cityroute ausgeschildert", so Ulrich Wagner vom Stadtplanungsamt Karlsruhe bei der Vorstellung am Montag.

Neue Schilder sollen Radfahrer fernhalten

Geholfen hat bisher aber nichts. Ein Antrag, das Fahrradverbot aufzuheben wurde bereits vor rund drei Jahren vom Durlacher Ortschaftsrat abgelehnt. Die offizielle Ausschilderung soll dem Problem hier nun aber entgegenwirken: "Wir hoffen, dass sich die Situation in der Fußgängerzone nun ein wenig entspannt, da es immer wieder Konflikte zwischen den Verkehrsteilnehmern gab", sagt Alexandra Ries, Ortsvorsteherin von Durlach.

An Werktagen zwischen 10 bis 20 Uhr ist die Pfinztalstraße daher nun offiziell fahrradfreie Zone. Viel ändern wird sich dadurch für die Verkehrsteilnehmer nicht. Bisher durfte der Radverkehr zwischen der Badener Straße und Amthausstraße, genau wie der Autoverkehr, nur von Ost nach West fahren. "Für die Gegenrichtung gab es nur die Möglichkeit, kompliziert und verwinkelt über kleine Straßen zu radeln", so Katrin Herold vom Stadtplanungsamt.

Mit der Eröffnung der Cityroute dürfen Radler nun von der Amthausstraße auch in Richtung Badener Straße fahren. An der Pfinztalstraße Ecke Badener Straße wurde ein Gelbblinker installiert, der Fahrradfahrer vor einer anfahrenden Straßenbahn warnen soll.

Anbindung an Hauptradroute und Radfernweg

Mit den Cityrouten Süd und Nord ist die neue Strecke in Durlach bereits die dritte ihrer Art in Karlsruhe. Die Route ist Teil des landesweiten Radnetzes Baden-Württemberg. Im Westen schließt sie direkt an die Hauptradroute zur Karlsruher Innenstadt an. Zudem "verläuft die neue Strecke deckungsgleich mit dem Rheintal-Radweg", so Katrin Herold. Dieser führt im Süden weiter nach Wolfartsweier und Ettlingen, im Norden nach Weingarten.

Doch ob diese neue Radroute dafür sorgt, dass in der Fußgängerzone keine Drahtesel mehr fahren, bleibt abzuwarten. "Es soll verstärkt von einer Fahrradstreife kontrolliert und Verkehrsverstöße jeglicher Art sanktioniert werden", so Katrin Herold vom Stadtplanungsamt.

"Ich sehe nicht ein, einen Umweg zu fahren"

Das Problem: Nicht alle werden sich wohl davon abhalten lassen. "Ich sehe nicht ein, einen Umweg zu fahren. Außerdem gehe ich hier in der Pfinztalstraße auch einkaufen", sagt auch eine Fahrradfahrerin im Gespräch mit ka-news.de. "Ich habe bereits zweimal eine Strafe von 15 Euro zahlen müssen."

Ob die neue Cityroute die Konflikte zwischen den Verkehrsteilnehmern in der Durlacher Innenstadt tatsächlich lösen kann, bleibt also erst einmal abzuwarten.