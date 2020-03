vor 1 Stunde Lena Kube Karlsruhe Freie Fahrt für Fahrradfahrer: Das wünschen sich die Bürger von der Karlsruher Rad-Politik

Mehr Menschen sollen in Karlsruhe in Zukunft in die Pedale treten. Um dieses Ziel zu erreichen, möchte die Stadt Karlsruhe ihre Radverkehrspolitik neu ausrichten. Dabei sollen die Karlsruher Fahrradfahrer selbst zu Wort kommen - im Stadtbauforum wurden am Donnerstagabend Ideen gesammelt und Kritik geäußert. Zentrale Fragen sind: Was ist den Radlern in der Fächerstadt ein Dorn im Auge? An welchen Orten in Karlsruhe besteht besonderer Handlungsbedarf?