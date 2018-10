Entlang der Kriegsstraße und der Ludwig-Erhard-Allee sind die Bauarbeiten der Kombilösung zur Zeit voll im Gange Vor allem für Fahrradfahrer ist die Strecke zwischen dem Karlstor im Westen und der Ostendstraße /Henriette-Obermüller-Straße im Osten nur mit Einschränkungen befahrbar. Mit einer Umleitungsstrecke will die Stadt die Situation für die Radfahrer nun entspannen.

Im Süden führt die Umleitungsstrecke über die Hermann-Billing-Straße, Baumeisterstraße und die Philipp-Reis-Straße. Das geht aus einer Pressmeldung der Stadt Karlsruhe hervor. Im Norden wiederum werden Radler über die Waldhornstraße, Markgrafenstraße und Erbprinzenstraße geleitet.

Rote Symbole mit dem Zusatz "Umfahrung Kriegsstraße" sollen bei der Orientierung helfen. Für die Umfahrung ideal geeignet ist laut Stadt der Abschnitt Ettlinger Straße, Ettlinger Tor und Karl-Friedrich-Straße: "Denn die Straßenoberflächen wurden hier bereits in Betrieb genommen." Radler werden auf Radfahrsteifen über wichtige Kreuzungsbereiche und entlang der Kfz-Fahrbahnen geführt.

Besondere Situationen am Mendelssohnplatz

Vom Bau des Straßentunnels besonders betroffen ist der Mendelssohnplatz: Hier besteht derzeit keine Verbindung aus der Rüppurrer Straße über den Mendelssohnplatz in die Fritz-Erler-Straße. An den jeweils vorgelagerten Kreuzungsbereichen wurden deshalb die Fahrstreifen neu eingeteilt und dem Radverkehr für die Ausweichrouten die entsprechenden Möglichkeiten geschaffen, heißt es in der Meldung. Letzte Arbeiten hierzu finden in der nächsten Woche zwischen Kaiserstraße und Markgrafenstraße statt.

Als kritisch für den Fußverkehr gilt laut Stadtverwaltung die einzige Querungsmöglichkeit der Kriegsstraße zwischen Adlerstraße und Mendelssohnplatz: Sie sei eindeutig als Fußweg ausgewiesen – muss sie doch starke Fußgängerströme bewältigen, die aufgrund von fehlendem Stellplatz am Kopf der Haltestelle Rüppurrer Tor entstehen. "Radelnde Verkehrsteilnehmer haben hier - in beide Fahrtrichtungen - nichts zu suchen. Es sei denn, sie steigen ab und schieben ihr Rad das kurze Stück auf dem Fußgängerüberweg", sagt die Stadt.

Als Umleitung empfiehlt die Stadt daher die Umfahrungs-Route der Kriegsstraße zu nehmen oder aus Richtung Fritz-Erler-Straße auf der Fahrbahn über die Kreuzung Mendelssohnplatz zu fahren. In umgekehrter Richtung führt die Umleitung über die Philipp-Reis-Straße.

Dynamische Umleitungsschilder am Mendelssohnplatz

Um Radfahrern die Entscheidung zwischen Umfahrung und Schiebestrecke zu erleichtern, will die Hochschule Karlsruhe – Technik und Wirtschaft (HsKA) in Kooperation mit der Stadt Karlsruhe im Umfeld des Mendelssohnplatzes dynamische Umleitungsschilder für Radfahrer aufstellen. Radler, die aus der Rüppurrer Straße beziehungsweise Fritz-Erler-Straße kommen, sollen so in Echtzeit über das Verkehrsaufkommen an den Gehwegen und Straßenquerungen rund um den Baustellenbereich informiert werden, so die Stadt.

"Radfahrer sollen so besser entscheiden können, ob sie die empfohlene Umleitungsroute nutzen oder vom Rad absteigen und ihr Rad durch die Baustelle schieben." Die Beschilderung ist ein Realexperiment, das die HsKA im Zuge des Forschungsprojekt "GO Karlsruhe" durchführt. Nach Aussage der Stadt sollen die neuartigen Anzeigen Mitte Oktober zum Einsatz kommen.