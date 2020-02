Karlsruhe hat den Deutschen Fahrradpreis in der Kategorie Infrastruktur gewonnen. Die Idee, aus einer Tiefgarage für Autos eine Station für Fahrräder zu machen, überzeugte die Jury. Das gibt die Stadt Karlsruhe in einer Pressemitteilung bekannt.

Klaus Lehmann, Geschäftsführer der Karlsruher Fächer GmbH, nahm den Preis im Rahmen des Rad-Kongresses in Essen gemeinsam mit Projektleiterin Saskia Nurie entgegen. "Es ist uns gelungen, innerhalb von nur zehn Monaten Planungs- und Bauzeit aus 38 Autoparkplätzen Raum für 680 Fahrräder zu schaffen", sagt Lehmann in der Meldung.

"Beim Betreten erinnert nichts mehr daran, dass hier einmal das etwas in die Jahre gekommenes Parkhaus P3 für Autos untergebracht war. Zusammen mit der Fahrradstation Nord bieten wir nun über 1.100 sichere und geschützte Fahrradparkplätze am Hauptbahnhof", so Klaus Lehmann weiter.

3.000 Euro Preisgeld

Der Deutsche Fahrradpreis ist ein bundesweiter Wettbewerb zur Förderung des Radverkehrs in Deutschland. Insgesamt wurden laut Stadt drei Preise in den Kategorien Infrastruktur, Service und Kommunikation vergeben. Der erste Platz, um den insgesamt 110 Bewerber konkurrierten, ist mit 3.000 Euro dotiert.

Karlsruher Fahrradstationen



Seit 2007 parken Radler ihre Drahtesel im Norden des Hauptbahnhofs auf 440 Stellplätzen im Osttunnel mit direktem Zugang zu den Bahngleisen. Im April 2018 eröffnete im ehemaligen Parkhaus P3 die Karlsruher Fahrradstation Süd. Gründe hierfür waren der steigende Bedarf an Fahrradabstellmöglichkeiten sowie großflächige Umstrukturierungen des Areals rund um den Hauptbahnhof Süd.



In der neuen Fahrradstation konnten so 680 Fahrradstellplätze geschaffen werden, darunter auch Stellplätze für Sonderfahrräder sowie Servicebereiche mit Werkzeug, Schließfächern, ein Nebenraum zum Umkleiden und Lademöglichkeiten für E-Bikes. Die Einfahrt befindet sich am südlichen Bahnhofplatz westlich des Bahnhofzugangs. Der Ausgang führt direkt zur Fußgängerpassage im Hauptbahnhof.



Die Tageskarte für die Fahrradstationen liegt bei einem Euro, Monats- und Jahreskarten kosten 8,50 Euro beziehungsweise 75 Euro. Das Semesterticket gibt es für 35 Euro.