Die Stadt Karlsruhe möchte Fahrradfahrern mehr Verkehrsraum einräumen: Insgesamt 20 neue Radrouten sollen an allen Ecken und Enden der Stadt entstehen. Ursprünglich war das Ziel, in jedem Jahr zwei der Routen fertigzustellen. Doch die Konkurrenz mit dem Autoverkehr, zahlreiche Bürgerwünsche und besondere Anforderungen an die neuen Radwege erschweren die Umsetzung.

Im Jahr 2005 war der Startschuss: Die Stadt Karlsruhe setzte sich das Ziel "Fahrrad-Großstadt Nummer 1 in Süddeutschland" zu werden und das Radfahren verstärkt zu fördern. Dabei gibt das "20-Punkte-Programm" zur Förderung des Radverkehrs die Richtung vor.

Vor über zehn Jahren wurde beschlossen, das Radnetz auszubauen: Insgesamt 20 Hauptrouten sollten auf den Karlsruher Straßen den Radlern künftig das Fahren erleichtern. Waren damals lediglich 16 Prozent der Karlsruher mit dem Fahrrad unterwegs, ist der Anteil seitdem auf über 25 Prozent gestiegen. Doch oftmals leben Radfahrer in der Fächerstadt gefährlich, müssen sie sich den begrenzten Platz mit den Bahnen, Autos und Fußgängern teilen.

13 der Routen sind teilweise umgesetzt

Eigentlich müssten diese 20 Routen in der Fächerstadt schon lange zu finden sein – sind sie aber nicht. Denn ursprünglich war die Idee, jedes Jahr zwei der Strecken fertigzustellen. Von diesem Ziel hat die Stadt allerdings ablassen müssen.

Der Stand der Dinge: Von den 20 geplanten Radrouten sind 13 - zumindest in Teilen - bereits vorhanden. Zwei der Routen, "Knielingen-Innenstadt" und "Waldstadt-Innenstadt", sind komplett fertiggestellt. Bei vielen anderen fehlen noch einzelne Kreuzungen oder Straßenabschnitte wie die Stadtverwaltung auf Anfrage von ka-news.de mitteilt.

Ursache für die fehlenden Stellen in den Radrouten ist hauptsächlich die Konkurrenz zum Autoverkehr. "Die Lücken resultieren zu einem großen Teil daraus, dass hier die Radverkehrswegeplanung in Konkurrenz zur Kfz-Leistungsfähigkeit steht", teilt Helga Riedel, Sprecherin der Stadt Karlsruhe, auf Nachfrage von ka-news.de mit.

Viele Bürgereingaben führen zu "Planungsstau"

Doch auch andere Faktoren erschweren die Umsetzung der geplanten Radwege - beispielsweise der Naturschutz. Zwar nicht mitten in der Stadt, dafür in den Außenbereichen, stelle er oft ein Hindernis dar. Hierbei Kompromisse zu finden sei zeitlich besonders aufwändig.

Ein weiterer Grund, aus dem es nicht so schnell vorangeht wie geplant, sind die vielen Bürgereingaben. "In den letzten fünf Jahren hat sich die Zahl von etwa 200 auf 1.000 pro Jahr erhöht, die Beantwortung bindet Planungskapazitäten", teilt die Stadt Karlsruhe mit. Inzwischen wurden beim Tiefbauamt und beim Stadtplanungsamt Projektstellen besetzt, die den "Planungsstau" beheben sollen.

Zusätzlich hat das Land Baden-Württemberg ein riesiges Radnetz definiert: Auf einer Länge von 7.000 Kilometern sind zirka 700 Kommunen an das Netz angeschlossen - auch Karlsruhe. Teilweise verlaufen die Strecken auf den Karlsruher Radrouten, sollen allerdings besondere Standards erfüllen. Die Folge: Die Karlsruher Radrouten müssen überplant werden, teilt die Stadt mit.

So bringt der Ausbau der Karlsruher Radwege viele Schwierigkeiten mit sich, doch zumindest in der Oststadt haben die Pedalritter seit Mitte des vergangenen Jahres ein wenig mehr Freiheit: Der Radweg in Richtung Hagsfeld und Büchig wurde ausgebaut. "Damit ist jetzt ein wichtiger Abschnitt der Radroute 15 in Betrieb", sagte Oberbürgermeister Frank Mentrup bei der Einweihung der Strecke im August.

Wann werden alle Karlsruher Radrouten fertig sein? Auf diese Frage kann die Stadt Karlsruhe keine genaue Antwort geben. Zuerst seien die auftretenden Konflikte zwischen dem Radnetz auf der einen und beispielsweise Naturschutz und Autoverkehr auf der andere Seite zu lösen. "Das erfordert einen sehr hohen zeitlichen Aufwand", teilt die Stadt mit.

Trotz aller Hindernisse wird der Ausbau der Radwege wird auch in diesem Jahr vorangehen. Welche Änderungen die Radler in Karlsruhe in Zukunft erwartet, ist nicht in Stein gemeißelt. Denn aktuell wurde damit begonnen, das "20-Punkte-Programm" zur Radförderung weiter zu schreiben. Auch die Meinung der Bürger wird - im Rahmen des Stadtbauforums - in die künftige Planung einfließen.

