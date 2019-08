vor 1 Stunde Karlsruhe 15-jährige Radfahrerin von Bahn erfasst und leicht verletzt - Auf Radweg in verkehrter Fahrtrichtung unterwegs

Eine 15-Jährige fuhr am Donnerstag gegen 12 Uhr an der Haltestelle Welfenstraße wohl bei Rotlicht in den Gleisbereich und wurde von einer Straßenbahn erfasst. Das gibt die Polizei in einer Pressemitteilung bekannt.