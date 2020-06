vor 26 Minuten Karlsruhe Fahrradfahren für den Klimaschutz: Fridays for Future streikt in Karlsruhe

Am Freitag, 12. Juni, geht die Klimabewegung Fridays for Future in Karlsruhe erneut auf die Straße. Mit einer Fahrad-Demo wollen die Umweltschützer unter anderem auf eine Verbesserung der Konjunkturpakete der Bundesregierung "hin zu klimafreundlicheren, zukunftsfähigeren Staatshilfen" aufmerksam machen, wie sie in einer Pressemeldung bekanntgeben.