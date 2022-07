Karlsruhe vor 1 Stunde

Fahrradcrash in Durlach: Zwei Personen verletzt

In der Durlacher Amthausstraße sind am Freitag gegen 16 Uhr zwei Radfahrerinnen zusammengestoßen und erheblich verletzt worden. Beide kamen per Rettungswagen zur weiteren Behandlung in Kliniken.