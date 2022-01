vor 1 Stunde Karlsruhe Fahrgäste evakuiert: Oberleitungskabel fällt auf Straßenbahn in Oberreut

Aus bislang noch unbekannten Gründen ist es am Samstagmittag zu einem Oberleitungsschaden an der Halte "Landesbausparkasse" in Oberreut gekommen, indem sich ein Kabel vom Stromabnehmer löste und auf den Wagen der Linie 4 prallte. Der Zugführer und die Fahrgäste konnten die Bahn unverletzt verlassen.