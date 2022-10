Karlsruhe vor 1 Stunde

Fahrerflucht in Karlsruhe: 19-jähriger Audifahrer rast auf Polizistin zu

Ein 19-Jähriger hat am Freitagabend in der Kaiserallee zunächst Fahrerflucht begangen und zu späterer Stunde versucht haben, eine Polizistin zu überfahren. Das geht aus einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Karlsruhe hervor. Der alkoholisierte Mann konnte im Verlauf weiterer Fahndungen noch am selben Abend festgenommen werden und wurde am Samstag dem Haftrichter vorgeführt.