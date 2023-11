Karlsruhe vor 1 Stunde

Fahren bald mehr Züge zwischen Karlsruhe und Mannheim? DB informiert heute über Bahnprojekt

Die Strecke zwischen Karlsruhe und Mannheim gilt als eine der wichtigsten Knotenpunkte Europas. Dort verkehren zum Beispiel Züge vom Frankfurter Flughafen sowie Güterzüge aus den Nachbarländern. Doch das Schienennetz ist am Limit. Für Reisende und Wirtschaft wäre der Ausbau von zentraler Bedeutung. der Startschuss für das Bahnprojekt "Karlsruhe-Mannheim" fiel 2020. Über den Fortschritt der Planung will die Deutsche Bahn bei einer öffentlichen Online-Infoveranstaltung am Donnerstagabend, 23. November, informieren.