Rheinstetten Baustelle in Rheinstetten: An diesen Punkten wird ab Dienstag die B36 in Richtung Rastatt saniert

Wie das Regierungspräsidiums Karlsruhe in einer Pressemitteilung informiert, beginnen ab Dienstag, den 12. Oktober 2021, Sanierungsarbeiten an der B 36 bei Rheinstetten. Der Grund: In Fahrtrichtung Rastatt soll die Fahrbahndecke im Bereich von fünf Knotenpunkten zwischen der Kreuzung B 36/ K 3581 (Hauptstraße) und B 36/Tankstelle an der Merkurstraße instandgesetzt werden. Darüber hinaus werden an zwei Stellen auf der Strecke lokale Schadstellen saniert. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich bis Ende Oktober 2021 andauern und belaufen sich auf rund 250.000 Euro, welche vom Bund getragen werden.