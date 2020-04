vor 2 Stunden Karlsruhe Halbes Jahr Baustelle: Fahrbahn der A8 bei Karlsruhe wird ab 27. April erneuert

Autofahrer müssen sich auf Behinderungen auf der Autobahn 8 zwischen Karlsruhe und Stuttgart einstellen. Vom 27. April an wird zwischen dem Dreieck Karlsruhe und Karlsbad die Fahrbahn in Fahrtrichtung Stuttgart erneuert.

Auch sollen zwei Brücken erneuert werden, teilte das Verkehrsministerium am Freitag mit. Die Arbeiten sollen Ende Oktober beendet sein. Bis dahin stehen in Richtung Stuttgart drei und in Richtung Karlsruhe zwei Fahrstreifen zur Verfügung.