Nach der Sommerpause sollen sich Badegäste auf so manche Neuerungen freuen können. "Im neu gestalteten Saunabereich erwarten Sie nicht nur brandneue Aufenthaltsräume, sondern auch moderne Infrarotkabinen. Diese bieten eine sanfte und wohltuende Wärme, die eine besondere Art der Entspannung ermöglicht", erklärt Fächerbad Karlsruhe in einer Mitteilung an die Presse.

Neugestaltete Fußbecken, in denen Besucher nach dem Saunagang ihre Füße erfrischen können, stehen den Gästen ebenfalls zur Verfügung, heißt es. "Unsere Gäste können sich auch auf zusätzliche Liegemöglichkeiten freuen."