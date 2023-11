Karlsruhe vor 1 Stunde

Fachleute aus Karlsruhe prognostizieren: Nach nassem Oktober bald Grundwasserneubildung

Insbesondere in der zweiten Oktoberhälfte hat es in Baden-Württemberg viel geregnet. Das hat auch Folgen für die Grundwasserstände im Land. Ganz so schnell ist das aber noch nicht zu spüren.