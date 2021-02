Während der Süden Deutschlands sich in den vergangenen Wochen augenscheinlich schon langsam auf den Frühling vorbereitet hat, erlebt Norddeutschland aktuell einen der härtesten Winter seit Jahrzehnten. Auch die Region rund um Karlsruhe wurde zum Wochenbeginn von der Kaltfront gestreift - wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein solcher Jahrhundertwinter in Zukunft auch die Fächerstadt trifft?

Schneemassen, Eis und Minusgrade im zweistelligen Bereich - es ist ein Winter, wie ihn der Norden der Bundesrepublik schon lange nicht mehr erlebt hat. Für solche extremen Schneefälle braucht es laut Bernhard Mühr zwei "Grundzutaten": Es muss kalt genug sein und es muss Niederschlag geben, erklärt der Karlsruher Diplom-Meteorologe im Gespräch mit ka-news.de. Trifft dann die kalte Luft auf warme Luft kommt es zu Schneefall.

Dass es vor allem im Norden solche Schneemassen gegeben hat, liegt aber letztendlich am Tiefdruckgebiet "Tristan". Dieses ist am Wochenende als 200 Kilometer breiter Streifen über die Mitte von Deutschland gezogen und hat zwischen 5 und 20 Zentimeter Neuschnee mitgebracht. Der Wind erledigte dann den Rest.

"Keine Frage von Klimawandel"

"Sowas kann überall passieren, es kommt nur darauf an, wo das Tief vorbeizieht", erklärt Mühr gegenüber ka-news.de weiter. "Im Grunde sind auch in Karlsruhe solche Schneemassen möglich." Das Auftreten des Wetterphänomens sei dabei keine Frage von Klimawandel. "Die Wetterlage ist entscheidend", so der Experte weiter.

Könnte die Kaltfront aus dem Norden nun auch dauerhaft im Süden Station machen? Zum Vergleich: Die höchsten, jemals in Karlsruhe gemessenen Schneemassen lassen sich auf das Jahr 1969 zurückdatieren - ganze 50 Zentimeter kamen damals vom Himmel.

Für solche Schneefälle kann Bernhard Mühr aber Entwarnung geben: "Bis zum Sonntag wird es zwar eine Dauerfrostphase in Karlsruhe geben, eventuell mit ein bisschen Schneefall am Mittwoch. Ab kommender Woche wird es dann aber wieder milder."