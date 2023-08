Zirka Fünf Minuten darf die Gruppierung rund um Clemens Pasch den Fußgängerüberweg regelmäßig besetzen. Die Absperrung der Kreuzung zwischen Hans-Thoma-Straße und Waldstraße übernimmt die Polizei. Danach geht das Ganze wieder von vorne los - und das zwei Stunden lang. Stets im Fokus: Die Rolle der Ausbeuter und der Ausgebeuteten.

Kein wirklichen Staus in Karlsruhes Innenstadt

"Wir erhoffen uns, dass wir neue Wege finden, mit dem Thema umzugehen und an die Öffentlichkeit zu gehen", sagt Clemens Pasch im Gespräch mit ka-news.de. Wie das in der Performance realisiert werden soll, verrät der Sprecher der XR zunächst nicht.

Bild: Thomas Riedel

Nur so viel: "Bilder wirken immer am Stärksten. Vielleicht führt das Ausdrücken über den Körper dazu, dass die Leute sich mehr Gedanken machen. So ein anderer Ansatz ist auf jeden Fall einen Versuch wert", so Pasch weiter. Die Performances sollen noch bis 20 Uhr von der Gruppe weiter fortgeführt werden. Ob sich bis dahin tatsächlich noch ein "Verkehrs-Chaos" anbahnt, bleibt abzuwarten.