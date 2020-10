vor 1 Stunde Stuttgart Expo-Affäre: SPD und FDP schließen auch Rücktritt nicht aus

In der Affäre um die millionenschwere Finanzierung des Expo-Pavillons schließt die Opposition auch einen Rücktritt der Wirtschaftsministerin nicht aus. «Es gab schon Regierungsmitglieder, die sind wegen geringerer Anlässe zurückgetreten», sagte SPD-Landtagsfraktionschef Andreas Stoch am Donnerstag in Stuttgart. Er vermute, dass Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) nicht informiert worden sei oder falsche Schlussfolgerungen gezogen habe, ergänzte auch FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke. Den Ausschussantrag sollen die beiden Fraktionen allerdings erst am kommenden Dienstag absegnen.