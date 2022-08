Karlsruhe vor 1 Stunde

Experten: 2022 könnte heißester Sommer im Südwesten werden

Der diesjährige Sommer hat nach Einschätzung der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) das Potenzial, zum heißesten im Südwesten zu werden. Die Karlsruher Behörde zählte bislang 23 Hitzetage, an denen die Höchsttemperatur im landesweiten Mittel bei 30 Grad oder mehr lag. "Und wir sind ja noch nicht am Ende des Sommers", sagte LUBW-Präsident Ulrich Maurer am Dienstag. Im bisherigen Rekordjahr 2003 gab es 27 Hitzetage.