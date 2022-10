Fateh Beygi steht inmitten einer Gruppe von Demonstranten, als wir ihn das erste Mal treffen: "Weg mit den Mullahs" und "Frauen. Leben. Freiheit" skandiert die übersichtliche Menge. Viele sind es nicht, welche sich am vergangenen Samstag in der Karlsruher Innenstadt getroffen haben - denn: "Die meisten sind nach Berlin gefahren, zur großen Demonstration", heißt es im Gespräch mit ka-news.de. 100.000 versammelten sich in der Hauptstadt, um friedlich auf die Geschehnisse im Iran aufmerksam zu machen.

"Möchte Menschen eine Stimme geben"

Sie sind viele einzelne, keine Organisation - die Protest-Kundgebungen werden per Telefon oder Messenger organisiert. "Ich habe auch erst kurzfristig davon erfahren, aber finde es wichtig, hier zu sein", erzählt uns eine junge Frau vor Ort.

Diesen Protest am vergangenen Samstag hat Fateh Beygi auf die Straße gebracht. "Ich möchte meine Landsleute im Iran in ihrem Protest gegen die islamische Regierung unterstützen", so Beygi, "ich möchte den politischen Gefangenen und protestierenden Menschen dort eine Stimme geben."

"Die Regierung sieht uns als Feind"

Beygi selbst ist Exil-Iraner: Seit dem 15. November lebt er mit seiner Familie im Deutschland. Als Angehöriger des Kurdischen Volkes lebte er lange Zeit im Westen des Iran, in der Stadt Sannandej. Seine Familie war politisch geprägt: "Als ich ein Kind war, war mein Vater für drei Jahre wegen politischer Aktivitäten im Gefängnis." Der Schwiegervater Jalal Gawily wurde ein Jahr nach der Islamischen Revolution 1979 durch die neue Regierung getötet - Beygis Frau war damals ein Jahr alt.

"Seitdem sieht uns die Regierung als ihr Feind", so Beygi. Die Familie wird schikaniert und vom sozialen Leben ausgeschlossen: "Beispielsweise wurde meine Frau aus der Schule geworfen und ich durfte nicht an der staatlichen Universität studieren. Wir wurden durch die islamische Regierung nie als normale Bürger akzeptiert." Umgekehrt hat die Familie die islamische Regierung nie anerkannt - sie blieb politisch aktiv und es folgte die Flucht aus dem Iran.

"Bin stolz auf die Frauen im Iran"

So ist auch nicht verwunderlich, dass sich Beygi in der neuen Heimat Karlsruhe politisch engagiert: Er ist stolz auf die Frauen im Iran, welche seit Wochen ihr Leben riskieren, um das Regime zu stürzen und um ihre Rechte wahrnehmen zu können.

Demonstrantinnen und Demonstranten während einer Kundgebung in Frankfurt/Main gegen das politische Regime im Iran. | Bild: Boris Roessler/dpa/Boris Roessler/dpa

"Das passiert zum ersten Mal in der Welt, dass Frauen so aktiv Widerstand leisten", sagt Beyi, "die nächste iranische Revolution ist eine Frauenrevolution! Die Proteste im Iran werden von den starken Frauen getragen, die gegen den Hijab und das Kopftuch sind. Das hat nicht nur die Mullah-Regierung im Iran erschüttert, sondern die ganzen islamischen Länder und Bewegungen."

Um was geht es bei den Protesten?

"Es geht um Freiheit, um Menschenrechte, Demokratie und Gerechtigkeit", fasst Beygi zusammen, "unser Land wird seit mehr als 43 Jahren von islamischen Diktatoren beherrscht. Es ist keine Freiheit: Menschen-, Frauen-, Kinder- und Arbeiterrechte werden mit Füßen getreten. Der Iran ist eigentlich ein reiches Land, aber die meisten Iraner und Iranerinnen leben in Armut und Elend."

Bei einem Protest in Berlin hält ein Mann ein Bild der verstorbenen Mahsa Amini in Händen. | Bild: Paul Zinken/dpa

Die Menschen wollen die Regierung stürzen, so Beygi. Seit sechs Wochen erschüttern die Unruhen das Land - Auslöser war der Tod einer jungen Kurdin: Mahsa Amini. Sie soll ihr Kopftuch nicht den Regeln der Sittenpolizei entsprechend getragen haben und verstarb im Polizeigewahrsam - inzwischen ist sie das Konterfei der Revolution und prangt auf zahlreichen Plakaten.

"Mullahs müssen weg"

"Die islamische Regierung kann man nicht ändern", sagt Beygi", diese Regierung hat unser Land wirtschaftlich, gesellschaftlich und politisch vernichtet. Nach dem Sturz der Regierung werden wir unser Land wieder in Ruhe aufbauen müssen - genau wie die Deutschen damals nach dem Zweiten Weltkrieg."

Im Fokus der Demonstranten: Die religiösen Machthaber und Führer im Iran. "Die Mullahs mit ihrem Aberglauben gehören zum Mittelalter. Sie passen nicht mehr zur heutigen, modernen Welt", so Beygi, "sie sollen ihre Meinungen und ihren Glauben mitnehmen und gehen."

Demonstrantinnen und Demonstranten während einer Kundgebung in Frankfurt/Main gegen das politische Regime im Iran. | Bild: Boris Roessler/dpa/Boris Roessler/dpa