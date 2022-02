Exhibitionist in Karlsruhe verhaftet: Polizei sucht nach Zeugen und möglichen Geschädigten

Beamte des Polizeireviers Karlsruhe-West konnten am Donnerstagmorgen gegen 10 Uhr einen mutmaßlichen Exhibitionist vorläufig festnehmen. Die Polizei bittet mögliche Geschädigte sich telefonisch zu melden.

"Mit heruntergelassener Hose war ein 23-Jähriger am Donnerstagmorgen gegen 10:00 Uhr auf dem Radweg entlang der Günther-Klotz-Anlage unterwegs und wurde nach dem Anruf eines Zeugen von Beamten des Polizeireviers Karlsruhe-West vorläufig festgenommen", so die Polizei in einer Pressemitteilung.

Möglicherweise waren auch andere Passanten vom Auftreten des jungen Mannes betroffen, der im dortigen Bereich an seinem Glied manipulierte. Daher bittet das Fachdezernat für Sexualdelikte der Karlsruher Kripo um Meldung von Geschädigten. Entsprechende Meldungen nimmt der Kriminaldauerdienst Karlsruhe telefonisch unter 0721/666-55 55 entgegen.