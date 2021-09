Exhibitionist belästigt 40-Jährige in Hagsfeld: Polizei bittet um Hinweise

Am Montagmorgen gegen 6 Uhr entblößte sich ein Exhibitionist an der S-Bahn Haltestelle Jenaer Straße gegenüber einer 40- Jährigen. Die Polizei Karlsruhe bittet die Bevölkerung um Hinweise.

"Laut Angaben der Geschädigten befanden sich noch weitere Personen am Bahnsteig. Der Mann wird auf etwa 35 bis 40 Jahre und etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß geschätzt. Er hatte sehr kurze, dunkle Haare und war mit einer dunklen Hose und einem dunklen Pulli bekleidet. Er führte einen dunklen Rucksack mit sich und hatte insgesamt ein gepflegtes Aussehen", so die Polizei in einer Pressemitteilung.

Zeugen sollen sich mit Hinweisen unter der Telefonnummer 0721/ 666 55 55 an die Kriminalpolizei Karlsruhe wenden.