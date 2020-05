vor 1 Stunde Rheinstetten Exhibitionist am Epplesee: "Können Sie ein Foto von mir machen?"

Am vergangenen Wochenende war am Rheinstettener Epplesee ein Exhibitionist unterwegs: Der Mann sprach eine 28-jährige Passantin an, ob sie ein Foto von ihm machen könne und händigte ihr sein Handy aus - dann entblößte er sein Glied.